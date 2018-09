Thalía fue criticada por no contestar algunas preguntas en una entrevista

“Thalía se hace la loca con el feminismo: “¿Me escuchas? Se desconecta, se desconecta...”, fue el contundente titular que escogió el medio “El Español” para criticar el corto tiempo que le dedicó la artista mexicana a la entrevista que pactó con el citado medio. De allí que ahora muchos critiquen su silencio al no contestar otras preguntas.

La periodista Lorena G. Maldonado contó que al inicio pactó una entrevista telefónica de 7 minutos, sin embargo a pocos minutos de la conversación, los representantes de Thalía le redujeron el tiempo y le avisaron que le darían 5, para finalmente tener solo 3 minutos con la intérprete de “Piel Morena”, “Amor a la mexicana” y “Arrasando”.

Más que el corto tiempo, lo que no le pareció a la periodista de “El español” es que Thalía evadió sus preguntas relacionadas al feminismo y el empoderamiento de la mujer y solo quiso centrarse en sus último hit y en el #ThalíaChallenge, su viral.

Antes de revelar las cuatro preguntas que no contestó la esposa de Tommy Mottola, el medio español dejó una dura crítica en su publicación de este jueves 6 de septiembre y catalogó a la mexicana como “una auténtica diva salida de la nada”. “Thalia se vendió como una mujer poderosa que ‘lleva bien los pantalones’ y que hace lo que quiere, pero en sus entrevistas demuestra que es de todo menos transgresora. La maquinaria del dinero y la resurrección de la fama la ha aplastado. Ahora se ha subido al caballo del neoliberalismo y ya no quiere bajar: ya no quiere enfangarse”, expresa.

TAMBIÉN MIRA: Camila Sodi realizó sexy baile de "¿Me oyen, me escuchan?" y arremetió contra detractores

“Lo que podía haber sido el episodio que la catapultase como juguete roto de la industria, como personaje grotesco o irrisorio, se ha convertido en su nueva fuente monetaria. Thalía ha comprado el tema que se burlaba de ella y lo ha publicado en su canal de Spotify, ejecutando el último pinopuente del márketing: la autoparodia que sirve al capitalismo. Ya hay que sacar rédito a todo, hasta a las veces que uno queda ridiculizado. Todo este zafarrancho no pudo venirle mejor, porque, cuando a los pocos días del fatídico vídeo sacó su canción ‘No me acuerdo’, con Natti Nattasha, Thalía ya era toda una celebridad en España, un icono que recuperar, una estrella que quedó olvidada allá en el 2000 cuando reventó el mercado con su tema Arrasando. Luego nunca más se supo”, añade el medio en su publicación que también aparece en su portal web.

A continuación las cuatro preguntas evadidas por Thalía.

"Los hombres cantantes están más acostumbrados a hablar de sus infidelidades en sus canciones, pero es inédito que en 'No me acuerdo', Natti (Natasha) y tú reivindiquen que las mujeres también pueden perder la cabeza una noche, ¿no es así? ¿Por qué las artistas ponen tan poco los cuernos en sus canciones, sigue habiendo un tabú ahí?", fueron las dos primeras preguntas que le formularon a Thalía.

La actriz y cantante evita la pregunta y se centra en hablar de su último hit: "Claro. Yo creo que es ese empoderamiento… ese momento cumbre donde uno acepta y quiere a la persona… tal y como es, ¿no? Uno quiere que lo quieran tal cual es. Es como: ¿eh, te gusta como soy? Como soy, así es… te gusta o no… si no te gusta, date la vuelta y vete, ¿no? Es una canción pícara, chistosa, como sexy, con un ritmo espectacular...".

Al darse cuenta que no le responde la primera interrogante, la periodista le formula otra pregunta. "¿Hacia dónde evoluciona la propuesta de las cantantes latinas? Cada vez habláis con más libertad sobre sexo. ¿Es posible que una artista mujer acabe como Maluma, llenando la cama de hombres desnudos, o esos vicios sexistas en los que han caído ellos tienen que ser evitados por las mujeres?".

Una vez más Thalía no le contesta sobre el tema y en su lugar responde: "Vamos a enfocarnos en lo que queremos hablar. Te cuento: 'No me acuerdo' es una canción que a mí, la verdad, me emociona muchísimo… El vídeo ha recaudado más de 300 millones de views… es divertido, fiestero… y la mujer está segura de sí misma. Estoy emocionada por este sonido urbano que se adapta tan bien a mí, que se adapta tanto al mundo popero que es el mío… y estoy agradecida porque la canción sigue subiendo puestos… puentando mucho más de lo que yo soñé. Es un éxito. Qué enorme alegría".

Cuarta y última pregunta: “En varios episodios de tu trayectoria has sido criticada por ser una mujer fuerte que habla claro. ¿Con qué obstáculos machistas te has encontrado a lo largo de tu vida laboral? ¿Cuál debe ser la respuesta del feminismo?”. En esta ocasión Thalía opta por hacer mutis y según el medio español, la actriz finge interferencias: “¿Me escuchas? Se desconecta, se desconecta...”.

“El Español” dio a conocer que la mánager también simuló querer conectarlas de nuevo, pero nunca recuperó la llamada. “Ay, no… qué pena… no me coge Thalía. Se cortó. Ella estaba muy contenta de hablar contigo pero hay interferencias…”, dijo antes de prometer volverlos a llamar, pero nunca sucedió.

Thalía y su canción que es viral en YouTube