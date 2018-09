Andrea San Martín ingresó de emergencia a clínica por este motivo [FOTO]

La modelo tuvo un fuerte cuadro de de ansiedad. Hace unas semanas la exconductora de televisión Andrea San Martin dio a luz a su segunda hija, a quien puso de nombre Lara, pero su felicidad todavía no es completa pues hace unos días presentó aparentemente un cuadro de estrés, la cual no le permite atender a su recién nacido con normalidad ya que ha estado en la clínica con una vía intravenosa y cargando a su hija.

Cuando todo parecía que estaba tranquilo, y ella volvió a su casa, una vez más la exchica reality contó mediante un mensaje en la citada plataforma social que una ambulancia tuvo que llegar hasta su domicilio para que la puedan trasladar lo más rápido posible a un nosocomio cercano. Una situación que está preocupando no solo a a ella sino también a sus miles de seguidores, a quienes agradeció por sus comentarios de aliento.

Ella desea de todo corazón de que la intervención que la vayan a realizar sea la adecuada y así ya no tenga que volver por tercera vez a la clínica, pues de lo contrario quedaría internada.

“Esperemos el tratamiento esta vez sea el correcto, yo creo que sí, no quiero regresar a la clínica… de lo contrario me internarán. Son días muy difíciles no solo por lo que me pasó. El nivel de estrés me está llevando al máximo", se lee en la imagen que la expareja de Sebastián Lizarzaburu compartió en Instagram.

Y con el fin de mejorar su salud la exintegrante de 'Esto es guerra' está pensado tomar nuevas medidas para cumplir con sus obligaciones y estar al lado de sus engreídas. Por ello finalizó el texto así: "Voy a reeplantear algunos temas esperando poder estar más tranquila".