EEG: Despidieron a Michelle Soifer y los 'retadores' hablaron sobre ello [VIDEO]

Sorpresiva decisión sorprendió a miles. Michelle Soifer atraviesa un buen momento en el amor, pero parece que no le va tan bien en el aspecto laboral, pues el último martes la producción de ‘Esto es Guerra’ la despidió del programa juvenil y en plena emisión.

‘El Tribunal’, la famosa voz en off de ‘Esto es Guerra’, dio a conocer que tomó la decisión de prescindir de los servicios de la artista debido a que consideró una falta de respeto que no se haya presentado ni lunes ni martes del programa. La decisión generó todo tipo de comentarios.

Como se recuerda, Michelle Soifer viajó el último fin de semana a República Dominicana con su futuro esposo, el cantante Kevin Blow, a pocos meses de pasar a la fila de casadas. Al parecer tuvo un percance al retorno y no pudo asistir a su trabajo.

La inesperada eliminación de la exparticipante de ‘Combate’ dejó atónitos a sus compañeros de trabajo, sobre todo a los ‘retadores’. En conversación con un reportero de ‘América Espectáculos’, los chicos reality manifestaron su opinión y lejos de apoyar a la cantante, los jóvenes coincidieron en que es una medida ejemplar.

Christian Domínguez, capitán de los ‘retadores’, manifestó que le apena la situación de Michelle Soifer, pero tampoco puede justificar a quien fue una pieza importante de su equipo. “Mucha pena, pero no podemos justificar lo injustificable (…) nos hemos enterado que no llegaba hoy día (ayer martes) ¿Qué hacemos?”, expresó el cumbiambero.

Karen Dejo, también de los ‘retadores’, resaltó la importancia de Michelle Soifer en su equipo, pero no avaló la actitud de la cantante. “Tengo dos opiniones: es un personaje artístico muy fuerte para EEG y América Televisión, por ese lado, tiene la facilidad de regresar al programa. Pero por el lado, de responsabilidad, el ‘Tribunal’ llegó a un límite con los excesos de Michelle. Es una manera de poner mano dura para que nadie pueda hacer lo mismo”, manifestó la bailarina.



Por otro lado, el uruguayo Ignacio Baladán si bien señaló que no está de acuerdo con el comportamiento de la expareja de Erick Sabater, el popular ‘chocolatero’ expresó sus deseos de volver a ver a Michelle en el programa que conducen María Pía Copello y Mathías Brivio. “Complicado porque Michelle es importante, pero todo tiene un límite y no es la primera vez que falta. Espero que se revierta y vuelva lo más pronto posible”, señaló el extranjero.