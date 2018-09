BTS: así lucían los cantantes coreanos cuando eran niños [FOTOS]

Los más populares de Corea del Sur. Cada miembro de BTS tiene una legión de fans detrás de ellos, pero ¿viste todas las fotos de estos talentosos muchachos cuando apenas eran niños? Aquí encontrarás una galería completa de tus ídolos favoritos.

El orden de integrantes del grupo de Kpop que verás a continuación, será el siguiente: RM, V, Jimin, Jin, Suga, JHope y Jungkoook.

Miembros de BTS

-RM

Nació en 12 de septiembre de 1994, actualmente tiene 24 años de edad (en Corea del Sur).

Sus apodos son: Destructor, Dios de la destrucción, Kim Daily, Nam, Namjoonie.

Amo el rap cuando cursaba sexto grado y empezó a escuchar el grupo ‘Epik High’ específicamente la canción “Fly”.

-V

Nació en 30 de diciembre de 1995, actualmente tiene 23 años de edad (en Corea del Sur). Su verdadero nombre Kim Tae Hyung.

Es ambidiestro, algo que vuelve único a V de BTS. Admira a su padre y siempre habla de él.

Se sabe que V de BTS vivió en la pobreza, en una familia de granjeros en la ciudad de Deagu.

-JIMIN

Su verdadero nombre Park Jimin. Nació un 13 de octubre de 1995, actualmente tiene 23 años de edad (en Corea del Sur).

Practica esgrima japonesa, debido a que practicó durante ocho años. Es una habilidad que enamora a las Army’s.

Fue el último miembro en firmar para BTS, durante la selección de integrantes. Declaró que se emocionó al saber que por fin debutaría en Corea del Sur.

-JIN

Su verdadero nombre es Kim SeokJin. Nació un 4 de diciembre de 1992, actualmente tiene 26 años de edad (en Corea del Sur).

Cuando Jin apenas tenía 15 años fue reclutado por un representante de la SM Entertainment en la calle, pero debido a la situación no asistió a la cita pensando que se trataba de una estafa.

Compuso casi en su totalidad la canción “Awake” que fue incluída en el álbum de BTS llamado ‘Wings’.

-SUGA

Su verdadero nombre es Min Yoongi. Nació un 9 de marzo de 1993, actualmente tiene 26 años de edad (en Corea del Sur).

Sus ídolos y modelos a seguir son los artistas: Lupe Fiasco, Lil Wayne y Hit boy. Su lema es: Vivamos divirtiéndonos. Haciendo música como un hobby".

Antes de que tuviera el sueño de convertirse en idol (y futuro miembro de BTS) reveló que quería convertirse en arquitecto o diseñador de interiores.

- JHOPE

Su verdadero nombre es Jung HoSeok. Nació un 18 de febrero de 1994, actualmente tiene 25 años de edad (en Corea del Sur).

Llevó el sobrenombre de ‘SmileHoya’ antes de debutar, debido a que se ‘recurseaba’ como bailarín callejero.

Estudió junto a HyeRin de Exid, Zelo de BAP y Hyungwon de MONSTA X debido a que estudiaron en la academia de baile ‘Seungri’s Dance Academy’.

-JUNGKOOOK

Su verdadero nombre es Jeon Jungkook. Nació un 1 de septiembre de 1997, actualmente tiene 22 años de edad (en Corea del Sur).

Para su debut iba a tener un nombre artístico. Una de las opciones era: Seagull, Ian o Young Gun.

Para el cuarto aniversario de BTS realizó una colaboración especial con Jin, fue la canción “So Far Away”.

El dato: BTS es un grupo de Kpop surcoreano formado por Big Hit Entertainment. Debutaron el 12 de junio de 2013 con la canción 'No More Dream', incluida en su primer sencillo '2 Cool 4 Skool'. Su estreno en Japón se produjo con la versión en japonés de 'No More Dream' el 4 de junio de 2014. El nombre del club de fans oficial es A.R.M.Y, acrónimo de 'Adorable Representative MC for Youth'.