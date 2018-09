Selena Gomez habló sobre la sobredosis que sufrió Demi Lovato [VIDEO]

Rompió su silencio y habló de este problema. Luego de mantenerse alejada de los reflectores, Selena Gomez ofreció su primera entrevista y lo hizo para hablar de una de sus amigas de infancia, Demi Lovato, quien no viene pasando por su mejor momento debido a que se encuentra internada en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones.

En la conversación que tuvo la cantante fue con el portal ELLE se refirió a diversos temas, pero las palabras que dedicó a su excolega en Disney Channel provocaron nostalgia entre los fans de ambas artistas.

Según cuenta Selena Gómez habló brevemente con Demi Lovato luego de que esta fuera hospitalizada por una sobredosis. “Todo lo que diré es que la contacté personalmente. No hice nada público. No quería... Le amo. La conozco desde que tenía 7 años. Así que... es todo lo que diré”, manifestó sin entrar en detalles.

Por otra parte, la ex de Justin Bieber habló sobre el trabajo que viene realizado junto a A21, una asociación sin fines de lucro que lucha por reducir los índices de tráfico de personas.

“Estoy volviendo a la simplicidad. No es que esté diciendo: 'me siento mejor que nunca'" y continúa "Estoy diciendo: 'estoy exactamente dónde estoy. Y estoy muy feliz de estar en ese lugar'. Ha sido un autodescubrimiento. ¿Desde los 20 a los 26? (…) ¡Oh Dios mío! Me siento como una persona completamente diferente”, agregó.

Finalmente, Selena Gomez dijo que viene trabajando en un nuevo proyecto musical y evitó hablar sobre el compromiso del cantante Justin Bieber y la modelo Hailey Balwin.