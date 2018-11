Kim Woo Bin alarma a sus seguidoras por su nueva apariencia [FOTOS]

Preocupó a todos sus fans. El año pasado el famoso actor Kim Woo Bin, quien alcanzó popularidad por interpretar a Chaebol en el dorama "The Heirs”, entristeció a sus seguidoras al confesar que padece de cáncer nasofaríngeo. Tras revelar su enfermedad en mayo de 2017, la estrella surcoreana se alejó de las cámaras. Desde entonces, el artista se enfocó en su tratamiento y en conservar su salud física y mental.

Hace unas semanas el actor de “Uncontrollably Fond” fue visto en público luego de un largo periodo de ausencia. En esa oportunidad el actor surcoreano se encontraba junto a su colega y amigo, el actor Lee Jong Suk.

Como se puede apreciar en las imágenes, Kim Woo Bin, actor con las cejas más distintivas de las producciones surcoreanas, se ha descuidado un poco. Además de aparecer con una cabellera más larga, según sus seguidores el actor está más delgado y luce muy demacrado.



El aspecto de Kim Woo Bin, de 29 años, preocupó a sus miles de seguidores, quienes no dudaron en manifestar su tristeza porque al parecer el cáncer en la nasofaringe ya está haciendo de las suyas.

“La salud es lo importante aquí. No te preocupes por nada y regresa cuando te sientas mejor. ¡Fuerza!”, “Miren lo delgado que está…”, “Miren su brazo, él solía tener brazos grandes, pero miren sus brazos ahora,” fueron algunas de las manifestaciones en redes sociales.

“Por favor, no le tomen fotos así. A pesar de que quisiera saber de él al igual que todos, deberían dejarlo en paz hasta que él esté listo para mostrarse nuevamente en público. ¡Recupérate, Young Do-ya!”, “-¿Por qué él está tan delgado? Me siento mal”, “Oh, no. Puedes ver cuán delgado está incluso con su cabello largo cubriéndolo. ¡Fuerza, Kim Woo Bin!”, “Extraño verlo en las pantallas… supera esto y regresa pronto” y “Me siento feliz de ver que su cabello no se está cayendo por el cáncer… Con fe, él recuperará su salud nuevamente”, expresaron otros cibernautas.