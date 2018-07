¿Familia de Paolo Guerrero no acepta a Thaísa? Prima del depredador responde

¿Un clima tenso en la familia del capitán? La herramienta de ‘preguntas y respuestas’ de la red social Instagram se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios. Quien se ha sumado a esta tendencia ha sido Ingrid Gonzáles, prima de Paolo Guerrero.

En esta actualización de Instagram, un usuario realiza una pregunta y recibe los mensajes de seguidores y usuarios en general. Puedes responderlo con texto o con fotos. Las primeras preguntas que recibió el familiar de Paolo Guerrero fue sobre Thaísa Leal.

La prima del ‘Depredador’ aclaró el panorama sobre una posible ‘falta de aceptación’ por parte de los familiares del futbolista peruano hacia la nutricionista brasileña. Ella respondió dos preguntas sobre Thaísa Leal para dejar en evidencia cómo es su relación. Estas fueron sus respuestas.

¿Te gusta Thaísa?

- No me gustan las mujeres. Me gustan los hombres.

¿Por qué Thaísa dejó de seguirte (en Instagram)?

- Pregúntale a ella.

Recordemos que Thaísa Leal ha sido muy cercana a la familia de Paolo Guerrero durante el proceso para retener la suspensión del TAS que impedía al ‘Depredador’ participar del Mundial Rusia 2018.

En la red social Instagram, la nutricionista ha evitado compartir contenido con los familiares del 9 de la blanquirroja. Es posible que, si la novia de Guerrero habilita la sección de ‘preguntas y respuestas’ de la plataforma, le dejen algunos mensajes similares a las que le hicieron a Ingrid González.

¿Tú que le preguntarías a la pareja de Guerrero?