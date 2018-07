Se filtran imágenes del nuevo proyecto de Selena Gómez

Selena Gómez es una de las jóvenes celebridades que nunca deja de laborar y sus recientes productos audiovisuales le avalan. Luego de producir la exitosa serie "13 Reasons Why", emitida por la plataforma Netflix, la cantante y actriz está más que preparada para salir delante de cámaras.

La estrella de origen latino comenzó las grabaciones de una película de zombis, bajo la dirección de Jim Jarmusch, en Nueva York, Estados Unidos.

Pese a que no se había oficializado el rodaje de la cinta, usuarios de Twitter difundieron algunas imágenes donde se le ve a la intérprete de "Back To You" con un polo rojo ensangrentado, junto al director Jarmusch.

De acuerdo al diario británico Daily Mail y Just Jared, la cinta, sin título confirmado, tiene en su elenco a Adam Driver y Bill Murray.

Tras esta filtración, se espera que Selena Gómez revele, de manera oficial, el nombre de su nuevo proyecto cinematográfico, que aún no tiene fecha de estreno y término de grabación.

Selena Gomez on the set of her new zombie movie 'Kill the Head' in Fleischmanns, New York [July 12]



📷 @selenagomez en el set de su nueva película de zombies 'Kill the Head' en Fleischmanns, Nueva York [Julio 12] pic.twitter.com/dBnZ9j3Hqn