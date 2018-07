Rihanna mantiene en reserva su situación con Hassan Jameel

Rihanna y el billonario saudí Hassan Jameel habían puesto fin a su relación a inicios del mes pasado, según aseguran fuentes cercanas a la pareja. Sin embargo, unas recientes imágenes desmienten la ruptura y confirman su romance.

La 'Reina de Barbados' ha mantenido en secreto su relación, a pesar de que lo habitual es que las celebridades hagan público su amor a los cuatro vientos. En pocas ocasiones se les vio juntos a Rihanna con el que parecía su pareja estable.

Hasta la fecha, se desconoce el motivo de su enfado, muchos menos sobre su separación definitiva como vienen especulando diversos medios. Rihanna ha preferido mantener su hermetismo respecto a su intimidad.

En las redes sociales, en especial Twitter, varios de sus seguidores se han encargado de filtrar algunas fotos donde se le ve a Rihanna y al billonario Hassan Jameel cerca de una piscina disfrutando de un día soleado.

