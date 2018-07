Scarlett Johansson renuncia a papel 'Trans' en película Rub & Tug

La actriz Scarlett Johansson no soportó más las duras críticas por su elección para interpretar a un transexual en la película Rub & Tug que decidió dar un paso al costado y renunciar al rol protagónico. “A la luz de las recientes preguntas éticas planteadas en torno a mi selección como Dante Tex Gill, he decidido retirar respetuosamente mi participación del proyecto“, dijo Johansson en un comunicado que difundió la revista Out.

La actriz quien recibió críticas de colegas transgéneros como Trace Lysette (Transparent) y Jamie Clayton (Sense8), agregó: “Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando, y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi casting y me di cuenta de que era insensible. Tengo una gran admiración y amor por la comunidad trans y estoy agradecida de que la conversación sobre la inclusión en Hollywood continúe”.

Sin embargo, Johansson dejó entrever que ha quedado sentida por no poder interpretar el personaje. “Aunque me hubiera encantado la oportunidad de traer la historia y la transición de Dante a la vida, entiendo por qué muchos sienten que debería ser retratado por una persona transgénero, y estoy agradecida de que este debate, aunque controvertido, haya desencadenado una conversación más amplia sobre la diversidad y representación en el cine”, continuó.

Esta no es la primera vez que Scarlett Johansson es cuestionada por asumir un papel. Hace poco, fue criticada por protagonizar la cinta Ghost in the Shell, también del cineasta Rupert Sanders, pues se trataba de una historia de manga japonesa y los fans cuestionaron que la protagonista no fuera una actriz asiática.