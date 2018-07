La revelación de Eugenio Derbez sobre embarazo de Alessandra Rosaldo [VIDEO]

Hace un par de días la esposa de Eugenio Derbez provocó gran alboroto en las redes sociales por una publicación en la que revelaba la llegada "de un nuevo miembro a su familia". Ante semejante noticia el mexicano tuvo que aclarar el malentendido fiel a su estilo.

El actor todavía se encuentra promocionando su película 'Hombre al Agua', pero se dio un tiempo para aclarar los rumores que circulaban sobre el posible embarazo de Alessandra Rosaldo en una entrevista exclusiva para el programa 'El gordo y la flaca'.

PUEDES VER Victoria Ruffo confiesa por qué no se lleva bien con Eugenio Derbez | VIDEO

"No sé de qué se trata, se los aseguró", empezó diciendo Eugenio a las cámaras de Univisión. "Les juro que no sé de qué se trata, pero bebé no es, por muchas razones y no he tenido tiempo, así que más le vale que no esté embarazada", agregó entre risas el reconocido actor.

"Le dije al WhastApp: ¿De qué se trata la cosa esta? y se lo acabo de preguntar hace 10 minutos, me mandó un audio, pero no puedo reproducirlo para no meterme en problemas", acotó.

Como se recuerda, Alessandra Rosaldo sorprendió a sus fans al realizar dos publicaciones en Twitter, que aparentemente han sido malentendidos.

"¿Qué creen? Estoy muy emocionada por esta gran noticia #UnoMásEnLaFamilia", posteó el pasado 5 de julio.

"Prometo contarles más, muy pronto", añadió la esposa y también actriz mexicana.

Hace un par de días Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron un aniversario más de bodas y para esta memorable fecha el actor compartió un emotivo video en el que le recordaba los buenos momentos que han pasado en su relación.