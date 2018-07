Yanet García es criticada por este detalle en su última publicación

Yanet García es una de las figuras de televisión mexicana que ha logrado robarse el corazón y admiración de sus millones de seguidores que tiene en sus redes sociales. En esta oportunidad, la presentadora del tiempo en el programa "Hoy" hizo alarde de sus medidas en perfil de Instagram, pero un detalle en su foto generó polémica.

En la foto se puede ver a Yanet García con un sexy bikini blanco frente a un espejo;sin embargo, el detalle en su cadera acaparó la atención de sus miles de fans, quienes no dudaron en comentar sobre el particular.

"No creo que estés usando photoshop", "Creo que esa cadera tienen algo que decir...", "Si tienes un cuerpazo ¿por qué te haces ese photoshop?", "No necesitas recurrir a programas de edición","Lo natural es mejor, no caigas en esa tentación", se leen algunos comentarios.

Pese a ello, la gran mayoría de sus seguidores elogiaron la curvilínea figura de la mexicana.

"Eres hermosa", "Qué afortunado tu novio", "Sin lugar a duda, eres la mejor presentadora","Una diosa por donde se te mire", "Tienes un cuerpo de infarto, cariño","Eres una mujer maravillosa", fueron algunos de los piropos que recibió Yanet García.

En pocas horas, la instantánea de Yanet García consiguió más de 240 mil 'Me gusta' y cientos de halagos que destacan la bien trabajada silueta de la sensual presentadora.