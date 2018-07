Yaco Eskenazi: "Actuar es una de las cosas que más me gusta"

El 'chico reality', Yaco Eskenazi fue presentado como parte del elenco de la telenovela 'Mi esperanza', que será protagonizada por los actores Erika Villalobos y Bruno Odar. "Este es un nuevo personaje, una nueva oportunidad de seguir creciendo, de mostrar una faceta nueva y diferente. Como siempre digo, esto muy agradecido", dijo en la conferencia de prensa de hoy.

Como parte del guion, Eskenazi hará pareja con la actriz de teatro, Stephanie Orúe, y luego intentará acercarse a 'Elsa', interpretada por Villalobos. "Inicialmente, 'Percy', mi personaje, es pareja de Stephanie(Tati), tiene una típica relación, ella es un poco menor que él y es una 'bomba' sexy. Él es el tipo tranquilo, de barrio, que quiere crecer, que quiere ahorrar para comprarse un local, una casita", adelanta.

En la conferencia, la productora Michelle Alexander, señaló que, Eskenazi, retomaba una faceta para la cual "había seguido talleres". Lo cierto es que, el ex 'guerrero', reconoció que no es "fácil" reencontrarse con la actuación. "He estado en otras producciones, pero para actuar se requiere práctica, es como montar bicicleta, si regresas después de tiempo es como: 'caramba', no es tan sencillo. Igual yo ahora ya estoy agarrando al personaje, conociéndolo".

De otro lado, comentó que tiene la 'venia' de su esposa, Natalie Vértiz, para protagonizar escenas románticas con la actriz de 'Django 2' . "Ella es relajadísima con el tema .En 'Soltera codiciada', tengo una escena media 'hot' con Gisela Ponce de León, y yo fui a ver la película con mi esposa, no le había contado como era la escena, así que tuve un ataque de pánico. Pero, Natalie estaba más feliz que yo".

Según cuenta Eskenazi, su personaje en 'Mi esperanza', seguirá durante gran parte de la trama. "Actuar siempre ha sido algo que me encanta, que por ahí lo haya dejado por conducir un programa u otra cosa, no significa que no me guste ni me llene. Este año ha sido un año redondo para mí, estoy muy agradecido con las personas que confían en mí"