Conoce qué dijo Alondra sobre la relación de Paolo Guerrero y Thaisa Leal

Rompió su silencio. Alondra García Miró se refirió a la relación sentimental que mantienen el delantero Paolo Guerrero, quien fuera su pareja, y Thaisa Leal. La modelo dejó entrever que ya superó a Guerrero y respondió de manera natural y muy tranquila lo que piensa de la brasileña. "¿Qué te parece Thaisa como pareja de Paolo", fue la pregunta que le hizo el reportero de Válgame Dios a García Miró. "Me parece súper bien", respondió con una sonrisa.

Alondra, quien en breve hará su debut en la actuación en la telenovela Te volveré a encontrar evitó responder sobre su parecer respecto a platos con los que Thaisa engríe a Paolo, sin embargo en ningún momento se mostró fastidiada con las preguntas.

Cabe mencionar que, a través de las redes sociales, se ha comentado que el cambio de look al que se ha sometido Alondra, pues se ha pintado el cabello de rubio, muchos piensan que busca tener un parecido con Thaisa. En tanto Alondra no hace caso a los comentarios y luce feliz su nuevo look. "Estoy feliz. Sí, después de cinco horas, lo logramos. Sobre todo para que no se quiebre ni un pelito", dijo en una de sus historias de Instagram donde comparte su una imagen.

Como se conoce, Alondra mantuvo una relación sentimental con Guerrero que fue seguida por los medios de comunicación. Al cabo de dos años el romance llegó a su final. Al poco tiempo el 'Depredador' se dejó ver al lado de Thaisa ,mientras que Alondra tuvo una fugaz relación con Christian Meier.