‘Mi Esperanza’: una historia sobre la infidelidad y el machismo

‘Mi Esperanza’ es la nueva telenovela de América Televisión con la que vuelve a apostar por el melodrama familiar: una niña en desamparo es criada –salvada– por la esposa de su padre, quien está en estado de coma, tras un accidente en el que además se reveló su doble vida. Pero esta vez el guion de la producción de Michelle Alexander es escrito por una mujer.

Según Érika Villalobos y Bruno Odar, los protagonistas, el texto tiene los matices necesarios para desarrollar una historia sobre la infidelidad, el matrimonio, el machismo y la violencia.

“Se nota cuando lo escribe una mujer, hay una diferencia enorme. Esta telenovela está escrita desde un punto de vista femenino, es la historia de una madre”, dice Érika, que ha grabado este fin de semana, desde las siete de la mañana, escenas en un hospital.

Su personaje de Elsa es aparentemente la madre que “entrega su vida a la familia”, aunque la actriz señala que este personaje replanteará su vida, algo que es importante revisar en la actualidad. “Es una mamá como muchas que hay en el país y en el mundo. Es una mujer que hace todo en su casa, lava, plancha, cocina. Se levanta a las 4 y 30 de la mañana, deja el almuerzo listo y se va a su trabajo. Pero el accidente de su esposo va a marcar todo un cambio”.

Para Villalobos, es imposible no conectarse también con la historia de la pequeña protagonista. “Siempre me pongo a pensar en qué haría yo en un caso así. Uno no puede renegar porque haya un niño, porque no tiene culpa de nada. Creo que si me pasara algo así, yo haría lo mismo. Pero tampoco se juzga a quien no lo acepta, porque puede dolerte tanto que sea imposible aceptar y hacerte cargo de un hijo de otra persona, además de que te recuerden que se malogró tu vida a partir de eso”.

Por su lado, Bruno Odar, quien hasta hace poco presentó La materia de los sueños, en la que cuestiona el maltrato a la mujer a través de las obras de Shakespeare, dará vida ahora a un hombre al que define como “machista y cobarde”, el villano “sutil” del guion.

“Él no cree que sea machista, él cree que está bien, es parte de su educación, es un ‘conchudo’ también (sonríe). En ‘Al fondo hay sitio’, mi personaje fue llevado por la comedia, pero esta vez es drama, va a tener una maldad psicológica, digamos, una revancha de maltrato psicológico a la mujer, eso es lo que va a poder ver el público. Es muy fuerte, porque no solamente son insultos: es el mal carácter aprovechándose de la enfermedad, porque él se victimiza, manipula. Para mí es interesante que lo haya escrito una mujer, es algo que faltaba en ‘Al fondo hay sitio', comenta Odar.

Villalobos agrega que –más allá del rating– la trama va a aportar. “Hay tantas mujeres en este país que se entregan totalmente a su familia, a su esposo y se olvidan de ellas mismas. Está bien que vean que una telenovela se trate del resurgimiento de la mujer y de pensar en qué más quieren hacer”. ‘Mi Esperanza’ se estrena la próxima semana y, en cuanto a sintonía, el anterior trabajo de la productora logró pasar la valla de los 20 puntos.