Mick Jagger presenció derrota de Inglaterra y fans recuerdan su “maldición”

En Instagram, usuarios quedaron sorprendidos al ver que el cantante Mick Jagger había llegado hasta el estadio Luznniki de Rusia para ver el partido Inglaterra vs Croacia. El resultado no fue favorable para los ingleses.



Pero esta no fue la primera vez que Jagger llegó hasta uno de los estadios para ver los partidos, la primera vez fue el Francia vs. Bélgica. La suerte no estaba con el cantante, ya que cada selección que alentó cayó derrotada. Este suceso hizo recordar a los hinchas del fútbol su famosa "maldición".

En Instagram, seguidores cuenta que la historia de su "maldición" empezó en Francia 98, cuando llegó a Saint-Étienne para ver el 2-2 entre Inglaterra y Argentina. En la tanda de penales, el equipo inglés logró avanzar. Más adelante, estuvo presente en la final entre el combinado local y Brasil: apostó por el conjunto sudamericano, pero este fue derrotado por 3-0.



Lo curioso fue que para el 2002, Jagger no viajó a Corea-Japón, torneo que le permitió a Inglaterra vengarse de Argentina y ganaron 1-0 en la fase de grupos.



Se comentó además que para el mundial de Alemana 2006, el músico regresó al torneo futbolístico y se hizo presente en los cuartos de final. Inglaterra y Portugal se midieron en un tenso partido, quedaron 0-0, se fueron a penales y terminan eliminados del Mundial.

C’mon England! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Una publicación compartida de Mick Jagger (@mickjagger) el 11 Jul, 2018 a las 10:55 PDT



En Brasil 2014 la mala suerte de los equipos apoyados por Mick Jagger continuó. En Instagram, usuarios recuerdan como incluso el mítico rockero, cuyo hijo Lucas es brasileño, pidió a los fans que no lo culpen por la goleada que la "verde amarelo" sufrió ante Alemania.



Ya en el 2018 y en Rusia, Jagger hizo su aparición en el Mundial. Inglaterra se enfrentó a Croacia por la final de la Copa del Mundo y él decidió ir al estadio. Lamentablemente, los ingleses terminaron 2-1. ¿Hombre desafortunado o coincidencia?