‘Los Increíbles’: segunda entrega ‘cambió’ a un personaje y no lo notaste [FOTOS]

El esperada cinta animada 'Los Increíbles 2' se estrenó en Estados Unidos el pasado 5 de junio y, desde entonces, viene siendo lanzada poco a poco en todas partes del mundo, logrando un mismo efecto: un éxito rotundo en las taquillas. Pese a la gran popularidad que ha ganado la segunda entrega de este film de Pixar, solo algunos fans han podido notar un llamativo detalle en uno de los personajes.

Los usuarios reaccionaron con sorpresa al advertir que uno de los personajes luce diferente en esta nueva entrega, en comparación al primer lanzamiento. Se trata de Tony Rydinger.

PUEDES VER Disney presenta video de Dumbo en live action (Video)

De acuerdo con algunas fanáticos en Twitter, la fisonomía de la cara de Rydinger ha sufrido cambios si comparamos las dos películas.

“Tony Rydinger de ‘Los Increíbles’ fue raptado y remplazado por un impostor en ‘Los Increíbles 2’: un hilo de teoría de conspiración”, comentó un usuario en modo sarcástico en Twitter.

“El mayor logro de ‘Increíbles 2’ es que soy un Tony Truther ahora. ¿Qué hicieron los federales con el verdadero Tony?“; “Aunque tengo que aceptar que el nuevo Tony es bastante guapo… pero no, queremos al original ya”, fueron otros de los comentarios.

Pese a este detalle, que para muchos está pasando desadvertido, el film está causando alboroto a dónde va. Está en el primer lugar de las taquillas en Estados Unidos entre las películas de animación. Todavía le falta llegar a muchos países, entre ellos España, y ya se ha convertido en la película animada de mayor recaudación de todos los tiempos.

¿Notas la diferencia?

they literally redid his ENTIRE face for the sequel....... some animator looked back on original tony and thought “oh no....... he’s definitely snorts coke” and then turned him into a barbie dream boy pic.twitter.com/1P29hgM2O8 — sarah (@artdisease) 10 de julio de 2018

The biggest takeaway from Incredibles 2 is that I'm a Tony truther now. What did the feds do with the real Tony??? pic.twitter.com/LV93MQkcDy — Jacob Oller (@JacobOller) 18 de junio de 2018

Since when they made Sean into a cartoon? @Seanchuckle er.. Idk they at least give him ideas they based Tony Rydinger on Sean Biggerstaff(Oliver Wood) hello wake up people I know people agree with me... But still why though🙄🙃😖😱 pic.twitter.com/QoYALUFb4e — ★༒༻☆°˖✧Kelly Struble (@OliverWoodFan) 11 de julio de 2018

No se ustedes, pero Tony Rydinger me recuerda mucho a Jungkook.

El creador de Los Increíbles seguramente es ARMY 😔✊🏼 pic.twitter.com/7aKBDl4pSM — Yoongo Lab 땡 (@CowMochi) 12 de julio de 2018