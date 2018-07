Pedro Gallese amanaza a Rayza Zegarra y ella rompe su silencio [VIDEO]

Muere en su ley. Días después que se diera a conocer que fueron negativos los resultados de la prueba de paternidad a la que se sometió Pedro Gallese para conocerse si era el padre o no de la hija de Rayza Zegarra, expareja del arquero peruano se pronunció sobre el tema.

Al ser abordada por diversos medios de comunicación, Rayza Zegarra rompió su silencio sobre los resultados que la dejan mal parada y que le ha costado muchas críticas en redes sociales. Según la joven, los abogados de Pedro Gallese la amenazaron con interponerle una demanda en caso ella sigue con el proceso.

"Si yo continuaba, sí iban a demandarme, pero eso no va a amedrentarme porque yo voy a continuar. Uno como madre que está viéndome, si tienen la verdad y tienen la impotencia de que haya salido los resultados, como no tienen que ser. ¿No continuarían con este proceso?", señaló con lágrimas en los ojos.

Rayza Zegarra sigue afirmando que su bebé tiene los genes del arquero de la selección peruana y que seguirá con su lucha para que Pedro Gallese le dé su apellido a su hija. Por ello, no tendrá reparos en pedir una última prueba de ADN.

"Yo continúo teniendo en mente que probablemente hay laboratorios (no tan confiables), hay muchas cosas de por medio aquí que se están jugando. Pero yo continúo aún sabiendo que puedo perder. Él es una figura pública y el poder no lo tengo yo. Si sale nuevamente a favor de él, tendría que dejar las cosas, ya no puedo luchar más contra esto", manifestó algo indignada.



Raysa Zegarra manifestó su impotencia, pero asegura que Pedro Gallese es el padre de su hija de año y medio, más allá de los resultados anteriores. "Mi hija va a estar siempre a mi lado. Ella va a crecer y en ella van a estar los genes de él. Y para mí no va a haber otra prueba más irrefutable que es ella. Cada quien se merece lo que tiene por cómo actúa. Espero que todo salga bien por el bien de mi familia, y sobretodo de mi hija", finalizó.