Así le confesó Aracely Arámbula a Luis Miguel que sería padre

Según reveló un amigo cercano de Luis Miguel, la entonces pareja se enteró que serían padres en Las Vegas y esta noticia fue tomada de manera inesperada para ambos.

En 2006, Aracely Arámbula y Micky llevaban un año y medio de romance, no sabía que se convertirían tan pronto en madre, al descubrir que estaba embarazada viajó a Estados Unidos en busca del padre de su primer hijo.

Y para revelar detalles inéditos de esta relación, el empresario argentino Polo Martínez fue consultado y contó cómo reaccionó Luis Miguel al enterarse que Aracely estaba en la dulce espera.

"Nos enteramos en Las Vegas. Estábamos ahí con el hermano y ella dice: ‘No me siento bien’. Decidimos ir a buscar un test (de embarazo). Fuimos a una farmacia y lo trajimos. Al rato, estábamos tomando algo, y vimos que el test marcaba que sí. Luis me mandó a llamar; él ya sabía que quería tener un hijo con esta chica, no fue una cosa de casualidad. Ya me lo había dicho en Los Ángeles", comentó para Infobae.

"Un día estábamos en Las Vegas con Aracely, y yo le conté a (Juan Alberto) Mateyko (locutor y actor argentino) que la chica estaba embarazada. Y Luis Miguel se sintió medio defraudado conmigo", acotó.

Como se sabe Luis Miguel y Aracely Arámbula tienen dos hijos: Miguel Gallego Arámbula de 11 años y Daniel Gallego Arámbula de 9 años.