Joaquín Phoenix se caracteriza como Joker

Warner Bros ha confirmado lo que se escuchaba como rumores en los meses anteriores, el actor Joaquín Phoenix interpretará al Joker en la primera película en solitario sobre el villano de los cómics de DC. El actor estadounidense Joaquin Phoenix (Puerto Rico, 1974) se pondrá en la piel de Jocker, el villano de Batman, en la nueva película que dirigirá Todd Phillips. La cinta empezará a rodarse en Nueva York en setiembre y se espera que llegue a la gran pantalla a finales del próximo año.

La cinta ambientada en la ciudad de Gotham en los ochenta narrará los orígenes del Joker, pero no tendrá continuidad dentro del Universo extendido de DC por lo que será independiente a películas como Escuadrón Suicida, Wonder Woman o Liga de la justicia. Warner Bros. y DC seguirán una línea de producción distinta para ésta y otros nuevos proyectos que permitirán explorar diferentes historias sin que tengan que estar conectadas a un universo más grande.

Asimismo se conoce que la película de Todd Philips, coescrita por Phillips y Scott Silver (8 Millas) y que estará producida por Martin Scorsese contará con un presupuesto de 55 millones de dólares, unas cifras inferiores a las que se han manejado en otras adaptaciones de cómics.

En tanto Phoenix, ganador de un Globo de Oro por su papel protagonista en Walk the line (2005), encarnará a uno de los personajes más famosos del universo DC. Todo un reto para el actor, ya que en el pasado Jack Nicholson, Heath Ledger y Jared Leto también se pusieron en la piel del archienemigo de Batman. Entre los trabajos más recientes de Joaquin Phoenix están You Were Never Really Here (En realidad, nunca estuviste aquí), dirigida por Lynne Ramsay, además de la cinta de Gus Van Sant, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot (No te preocupes, no llegará lejos a pie).