Eva Ayllón fue víctima de un intento de violación: “Hasta ahora no lo supero”

Eva Ayllón es figura de Latina, por lo que sorprendió al aparecer en las pantallas de ATV en el programa de ‘Andrea al mediodía’, donde reveló los pasajes más duros que le tocó vivir en su niñez y adolescencia.

Andrea Llosa tuvo como invitada a Eva Ayllón y le hizo recordar uno de los momentos más difíciles en su niñez, cuando casi es víctima de una violación. Afortunadamente pudo salvarse de ser agredida sexualmente.

PUEDES VER Eva Ayllón casi se va del set por comentario de Pedro Suárez Vértiz [VIDEO]

En entrevista con Andrea Llosa, la artista criolla reveló que vivió ese difícil momento a los 11 años de edad, hecho que le generó traumas que hasta ahora no supera.



“Fue un vecino que se metió en mi casa una noche cuando mi abuela salió a comprar. Después del jaloneo logré correr desnuda hacia la casa de una tía. Es por ese pasaje que no tolero que la gente me jale para tomarse una foto conmigo. Pido mil disculpas, pero no me gusta que ni me pongan la mano en la espalda”, contó en ‘Andrea al mediodía’.



En otro momento de la entrevista, la jurado del programa ‘Los 4 finalistas’ confesó que fue madre a los 15 años de una niña a la que llamó Yolanda Susana, pero la pequeña solo vio la luz un mes y un día. Su partida le causó una profunda depresión



“Falleció por una insuficiencia cardíaca, renal y respiratoria al mes de nacida y eso fue terrible para mí, me trastorné y por ello me trataron en el hospital Larco Herrera. Luego, a los meses, nació mi hermana Vicky y yo me adueñé de ella e incluso la amamanté”, reveló la intérprete.