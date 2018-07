La reacción de Selena Gómez por compromiso de Justin Bieber [VIDEO]

Selena Gómez es una de las celebridades más asediadas, luego de que se confirmara el compromiso de Justin Bieber y Hailey Baldwin, ya que la cantante compartió varios años de su vida junto a él. Y su reacción fue predecible por sus fans al ser consultada por el noviazgo de su ex pareja.

La intérprete de 'Good for you' se encuentra en New York (Estados Unidos) y le preguntaron por primera vez sobre qué opina de la relación y compromiso que acaba de hacer público el canadiense con la bella modela a través de su cuenta de Instagram.

PUEDE VER Confirman compromiso de Justin Bieber y Hailey Baldwin con tierno mensaje

"¿Qué opinas sobre el compromiso de Justin y Hailey?", consultó un joven que abordó a Selena a la salida de un hotel junto a su guardaespaldas y un par de amigas.

Luciendo gafas negras, camiseta del mismo color, buzo plomó y zapatillas blancas optó por el silencio, se hizo de oídos sordos y abordó el vehículo que la trasladaría hacía un compromiso que tiene programado.

Asimismo, una página en Twitter que comparte noticias diarias sobre Selena compartió un grupo de fotografías en las que ya no lleva puesto lentes oscuros y su rostro llamó la atención.

Unas fotografías dejan ver a la joven cantante con los ojos y rostro hinchado. Estas postales han generado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores, quienes aseguran que es el rostro de una persona que ha llorado largas horas. ¿Acaso fue por el compromiso de Justin Bieber?

En la víspera, Selena Gomez fue vista abordo de un yate donde pasó gratos momentos junto a sus amigos. Incluso compartió un video en el que se ve grabando cómo sus amistades realizan divertidos clavados al mar.