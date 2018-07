“La televisión no puede ser solo un negocio”

Leonardo Torres tiene tres décadas como actor y 15 años enseñando a actuar. Y siendo seguidor de series como ‘Westworld’, no esconde su desencanto hacia la televisión local. Tampoco lamenta haber salido del Perú cuando era ‘popular’. “Las cosas que hicimos con ‘Natacha’, ‘Gorrión’, te hacían muy populares, fue de alguna manera muy especial, pero no eran cosas que realmente te dieran respeto, creo yo”.

Lo que sí lamenta es que el teatro no sea masivo aún. “Si actúas en teatro, dejas de existir para la gran mayoría. Si no haces televisión no existes, desapareces. Pero el teatro cumple una función de la que deberíamos sentirnos orgullosos, que es cuestionar. Lo que estamos haciendo ahora es más importante”, sostiene el actor, que continuará interpretando al ingeniero Echecopar de Collacocha.

¿Cómo le dices a alguien que ‘no le ves condiciones’ para actuar?

(Sonríe). Hay ocasiones en las que el instinto te dice claramente: ‘esa persona no va a ser actor’. Así que es tu deber decirle que no: ‘úsalo de una manera recreativa, pero no como profesión’. Sería corrupción no decirlo.

Hablando de corrupción como tema, se están estrenando obras que cuestionan a la iglesia, a la política...

Me pondré ‘grandioso’, lo lamento, pero lo que hace que un pueblo crezca no es decirle cómo son las cosas, sino hacerlos dudar de que son así. Y eso no lo hace la televisión. Hay cosas que no deben ocurrir nunca con la televisión, con la medicina ni con la educación: pueden ser negocios, pero no pueden ser únicamente eso. Según esa lógica, actividades criminales como el narcotráfico estarían bien. El mal general que puede hacer la televisión es sutil pero ahí está. Ojo, no estoy diciendo que deba llenarse de documentales como tenía hace años el canal 7.

Aunque ahora hay más trabajo para los actores.

Ah, me alegra que haya más trabajo para toda la producción, pero los contenidos son un círculo vicioso y un gran problema. ¿Cuál es la solución? ¡Que haya un organismo que controle la televisión! No pues, ahí nos fregamos. ¿En qué caeríamos? Se prestaría a censuras...

¿Como lo que han propuesto para la ley del cine? El fujimorismo dice que se apoyaría solo a las películas que no hagan lo que consideren “apología” al terrorismo.

Pero ¿quién tendría el poder de decir esto sí y esto no? Si a la obra La cautiva, que fue una obra maravillosa, se le llamó apología al terrorismo. ¿Qué hacemos con eso? Quizá la única forma sea no ocultar nada, poner las cosas siempre en el tapete y confiar en que las personas van a elegir el mejor camino. Ojalá el teatro siga siendo un bastión.❧

