Galilea Montijo niega que se irá de México tras triunfo de López Obrador

La conductora Galilea Montijo está otra vez en el ojo de la tormenta. Esta vez, la mexicana está en el centro de la polémica por un supuesto audio dónde indicaría que ser iría de su país si Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia. La también actriz lo negó rotundamente.



En una reciente presentación pública, Montijo no solo comentó sobre el tema, sino también, explicó cómo es que es este 'chisme' apareció en las redes sociales.

“No veo el video en el que yo diga eso. Es una nota falsa y me da mucha tristeza que la gente no tengamos criterio propio para cuando vas a ofender a alguien. Primero hay que investigar si realmente se dijo, porque es muy triste que el de adelante diga a la derecha y toda la fila se va a la derecha”, exclamó Montijo.

Al mencionar que ha sido víctima de ofensas y malos comentarios en las redes sociales, Galilea Montijo sostuvo que ella no milita en ningún partido y tampoco le gusta hablar de este tema; razón por la cual no ve cómo esta información se ha dado por cierto.

"Mi esposo (Fernando Reina) tiene amigos en todos los partidos y yo lo acompaño a donde él me diga; sobre todo si hay actos benéficos, porque siempre lo he hecho y más con los abuelitos" aseguró.

En otro momento, Galilea Montijo comentó que la información, de su supuesta salida del país tras triunfo de López Obrador, fue promovida por una revista mexicana a la que pidió derecho de réplica y se lo negaron.

"Me dijeron que no, que los representantes legales no me iban a dar ese derecho porque la culpa era del reportero, que si quería proceder legalmente, lo hiciera en contra de él, cosa que no haré porque no está bien que el medio te aviente y se quiera lavar las manos" dijo.