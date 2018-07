Xoana González en Instagram por caso Melissa Loza: "Si piso el Perú, me voy presa"

Xoana González no la pasa nada bien. La modelo argentina publicó un extenso mensaje en Instagram para explicar las razones que no le permiten regresar al Perú.

Según explicó Xoana González, ella no puede regresar al Perú porque la Corte Superior de Lima rechazó su pedido para que dejen sin efecto la orden de captura en su contra por caso de difamación a Melissa Loza.

"Mis amores, les cuento que el fallo de la Corte Superior donde son 3 jueces.Los jueces superiores de la tercera sala de reos libres de la Corte Superior de Lima, falló en mi contra. Es que 2 votaron en mi contra y 1 a favor (agradezco su criterio a la jueza que con fundamentos votó a mi favor). Así que sigue la orden de captura, con prisión efectiva de 1 año en cuanto pise Perú", explicó Xoana González en Instagram.

"Me duele mucho porque es el país donde viví 5 años y mas allá de las cosas que hice en prensa los primeros años, las fans y el grupo lindo que se armó. Me conocen de verdad y saben que no soy una mala persona, (mis errores además los he pagado sin chistar y he pedido perdón mil veces a las personas que he herido, sé que a mucha gente le puedo caer mal, pero demás está decir que he aprendido de cada golpe de la vida) ese hermoso grupo donde íbamos a ayudar a distintas entidades que fueron más de 15, entre hogares de niños, abuelitos y animales desamparados", añadió.

Así mismo, Xoana González señaló de injusta la decisión de los jueces en su contra. "Me duele por un lado no poder regresar, habiendo siempre pagado mis impuestos, con mis papeles en regla. Lo que alegan los jueces es que como pagué tarde igual debería ir presa (no soy millonaria y he pagado como pude hasta completar la deuda del juicio) Lo más raro es que en Perú por ley no es excarcelable las deudas así que eso me resulta bastante injusto y por otro que se vulneraron todos mis derechos humanos, ya que no tuve derecho a la defensa debido a q no era notificada en mi domicilio real", sentenció.