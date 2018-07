Eugenio Derbez: Victoria Ruffo da irónica frase al opinar sobre sus películas

Pese al paso de los años, los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo todavía no pueden tener una buena amistad. Quien dio muestra de ello fue la actriz en una reciente entrevista, donde soltó más de una irónica frase contra el padre de su hijo.



En conversación con diario “El Universal” de México, Ruffo no solo contestó interrogantes sobre sus próximos proyectos, sino también acerca de los recientes trabajos de Derbez. ¿Intérprete habrá visto sus películas?

PUEDES VER Eugenio Derbez cuenta su historia de amor con Alessandra Rosaldo en romántico video

“Gracias a Dios no he visto ninguna, no me llaman la atención. En una de ellas sale mi hijo y me da gusto que lo apoye y esté con él por fin” mencionó.



En la conversación, Ruffo recordó - en un tono muy irónico- que Derbez aún le debe varias pensiones de manutención de cuando su hijo José Eduardo era menor de edad.

En otro momento, y para sorpresa de muchos, la actriz mencionó que, de darse la oportunidad, aceptaría trabajar con su expareja; eso sí todo va a depender del presupuesto. “Depende de cuánto me pague, porque ahora sí hay presupuesto, ‘favores’ no” exclamó.



Victoria Ruffo comentó que pese a la poca relación que tiene con Derbez, ella respeta su trabajo y sobre todo su trayectoria. “Respeto mucho a Eugenio, su talento y lo que ha hecho. La tenacidad que tiene se la respeto y la admiraré siempre” confesó.