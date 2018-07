Dwayne 'La Roca' Johnson en shock tras recibir invitación oficial al Perú

Dwayne Johnson, actor estadounidense conocido mundialmente como La Roca, recibió una agradable sorpresa en medio de una reciente entrevista. El intérprete fue invitado a nuestro país de una manera muy peculiar. En Instagram se reveló el momento.



El especialista en cine Maykoll Calderón (@SolAlPacine), compartió la singular conversación que tuvo con Johnson en Hong Kong, en el marco de las promociones de su nueva cinta "Rascacielos". Como vemos en el video de Instagram, el periodista le recuerda que no es la primera vez que lo entrevista. Así también le explica que en cada una de las charlas le menciona que visitará Perú, pero hasta el momento no ha concretado el viaje.

En medio de la plática, Maykoll le acerca a Johnson un papel; el cual luego se confirmaría que se trata de una invitación formal para visitar Perú. La ex figura de la WWE no podía creerlo.



"Esta es una invitación oficial. Esta es la cuarta vez que te entrevisto y siempre me dices que visitarás el Perú, cuando tengas tiempo. Así que te haré las cosas más fáciles: esta es una carta oficial del gobierno peruano para que visites el país el próximo año. Solo debes decidir el día y los lugares que quisieras conocer junto a tu familia", señaló Calderón en el video de Instagram.



Sorprendido y sin palabras, Dwayne Johnson revisó el documento e indicó que era oficial "Wow, esto es cierto" indicó. Mandó un mensaje tras el gesto del peruano.



"Esto es oficial. Es una carta del gobierno peruano. Quiero agradecer al gobierno peruano y a la gente que me apoyó a lo largo de los años. Muchas gracias", dijo ante las cámaras. En Instagram, el video viene siendo comentado.