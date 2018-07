Khloé Kardashian enfurece con usuaria que llamó fea a su hija en Twitter

Las redes sociales pueden ser muy crueles y eso lo sabe Khloé Kardashian. Hace unos días, la socialité tuvo que salir a defender a su pequeña hija True Thompson de un ataque que una cibernauta le mandó a través de su cuenta de Twitter.



Kardashian, una usuaria activa de Twitter, compartió recientemente una imagen de su bebé de solo tres meses para el gusto de sus fans. Con lo que no contó, era que una mujer tildará de fea a True. La respuesta no se hizo esperar.

"¿Es cosa mía o la bebé de Khloé Kardashian, True, no es nada adorable?", escribió la tuitera. Identificada como “Sam”, la internauta recibió un certero mensaje de Khloé ante su desafortunada pregunta.





Khloé le indicó: “¿Qué adulto que se respeta podría siquiera hablar sobre la apariencia de un niño? ¿Qué tipo de desagradable ser humano eres? Es patético que sea así de miserable tu vida”.





No obstante, y a pesar de que la socialité decidió borrar de su perfil el criticado mensaje, Kardashian contestó a un seguidor, que se mostró en contra con la actitud de la usuaria que habló mal de la niña.



"Esto la convierte en una perdedora. No hay que tener respeto para gente así. La gente tiene derecho a tener sus propias opiniones y sentimientos, pero ¿por qué diablos tuiteas eso, y, si tienes que hacerlo, por qué me etiquetas?", contestó la empresaria. "Es repugnante que la gente pueda ser tan vil, en serio", finalizó.