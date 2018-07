Yahaira habló en conferencia para aclarar su ausencia en la final de "El artista del año"

Luego que Yahaira Plasencia no se hizo presente en la final de "El artista del año", la salsera y su representante ofrecieron una conferencia de prensa para aclarar las especulaciones de su ausencia.

Fue la representante de Yahaira Plasencia quien habló de los motivos que llevaron a la cantante a no llegar a la final de "El artista del año".

"Antes que Yahaira firmara el contrato (con 'El artista del año'), conversamos que sería hasta el 30 de junio y que eran 10 galas. Entonces, nosotras conversamos con las personas que se encargan de pactar las fechas de la orquesta y les informamos al respecto...los chicos sabían que podían pactar fechas después del 7 de julio y se comprometieron con un mes de anticipación", señaló Maritza Rodríguez.

"Luego la producción nos invita hasta el 7 de julio y ella (Yahaira Plasencia) les comenta que tenía pactada una presentación en Chiclayo con un mes de anticipación. Durante la semana no llegamos a un acuerdo y aunque tratamos de cancelar con lo pactado, no se podía", añadió.

Por su parte, Yahaira Plasencia apoyó las declaraciones de su representante, pero también lamentó no estar en la final del programa de Gisela Valcárcel.

"Me hubiera gustado que las cosas sean diferentes, pero se trató de especular que yo había plantado al programa y las cosas no fueron así. Yo he cumplido con el programa y estpy aquí para dar la cara", sentenció la salsera.