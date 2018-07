Thalía se lanza al mar por los 100 millones de "No me Acuerdo" [VIDEO]

Thalía sigue cosechando éxitos con su nuevo tema "No me acuerdo". La cantante superó los más de 100 millones reproducciones y no tuvo mejor idea que celebrarlo realizando un arriesgado clavado al mar que, ha provocado todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

El tema que canta a dúo con la reggetonera, Natti Natasha se ha convertido en una de las favoritas en México y diferentes países latinoamericanos, inclusive la recordada intérprete de 'Marimal' presumió que tiene fans en Asia y Europa compartiendo videos donde se puede ver a jóvenes, adultos y niños bailando la pegajosa canción.

Oficialmente Thalía y Natti Natasha superaron los 100 millones de reproducciones del videoclip "No me acuerdo" desde la plataforma de YouTube, y la mexicana no tuvo mejor idea que realizar un peligroso clavado para celebrar tal reconocido mérito del que pocos artistas pueden lograr.

"Vamos a celebrar los 100 millones de viewers con un salto extremo para todos ustedes por los 100 (millones más) que vienen", se le oye decir a la actriz luciendo un bikini color melón antes de lanzarse de aproximadamente 3 o 4 metros de altura desde un barco que navegaba como parte del viaje que realizó junto a su familia.

El clip compartido en Instagram supera los 80 mil Me Gusta o Corazones y entre los comentarios sus fans solo tienen palabras de felicitaciones para con ella.

Según la descripción Thalía alcanzó este logro el pasado 8 de julio y ocupa el Top 10 de video más visto en YouTube. Este es el video publicado desde su cuenta oficial en Instagram: