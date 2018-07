Amy Adams: “Dudé en regresar a la televisión”

“La televisión y yo somos como viejos amigos perdidos”, sostiene Amy Adams sobre su regreso a la pantalla chica como productora ejecutiva y protagonista. La actriz estrenó ayer por HBO ‘Sharp Objects’, un thriller en el que da vida a una periodista que revisará su propia historia familiar, al encargarse de la noticia sobre el asesinato de una preadolescente y de la desaparición de otra mujer.

“Me he sentido atraída por el trabajo de Gillian durante años, porque ella crea estas mujeres increíblemente defectuosas. Por un breve momento estaba hablando de hacer ‘Dark Places’ (protagonizada por Charlize Theron), pero luego quedé embarazada y pensé: ‘No creo que pueda ir a lugares oscuros. No es el momento’”, comenta sobre la adaptación del libro de Gillian Flynn (‘Gone Girl’).

‘Camille’ es defectuosa.

Tiene defectos. Pero está intentando... Me gusta ‘Camille’ aunque no estoy segura de salir con ella, porque podría no ser buena para mí. Entonces, me sentí muy atraída por el personaje, pero dudaba en regresar a la televisión. Y siempre estoy consciente de que soy una mamá. Necesito poder ser mamá mientras estoy trabajando. Me interesó la idea de darle vida a esta historia, no solo la historia de ‘Camille’ sino también la historia de violencia familiar y abuso.

¿Cuán difícil fue analizar el horror y hacer que el público no sepa desde el inicio sobre esas luchas?

Esas son las cosas que son interesantes, porque tú quieres que se trate de la bebida y la salud mental . Así que siempre tengo cuidado con eso. Lo triste es que cuando la gente pregunta ‘¿cómo fue interpretar a un alcohólico?’, debo decir que si se emborracha es porque realmente lo ha estado haciendo todo el día. Muchas veces es solo para mantenerse así.

¿Has leído sobre los aspectos de la autolesión?

Le pregunté a Gillian qué investigó cuando estaba escribiendo y ella me recomendó un libro. Lo he escondido en mi estantería porque no es uno de esos libros que quieres prestar. Se trata de la automutilación y el lenguaje del dolor, relatos en primera persona.

¿Cómo te ayudó a entenderlo?

Que creo que es la manifestación externa del dolor interno. Pero es de la misma manera con cualquier cosa que se convierta en un comportamiento compulsivo.

La serie también aborda (el síndrome) Munchhausen...

Sí, también leí mucho sobre eso y esa extraña necesidad de atención, es tan loco para mí. Es muy contrario a todos los instintos parentales que tengo, así que no puedo imaginarlo. He tenido a mi hija lastimada dos veces de una manera que requería visitas al hospital y no es algo a lo que quiera volver. Creo que soy como la mayoría: les gusta el control y luego les gusta perder el control hasta cierto punto. Me gusta estar un poco asustada, me gustan las montañas rusas, me gusta conducir un poco rápido, me gustan las motos. Me gusta el subidón de la adrenalina, y me gustan las personas que toman riesgos mucho más grandes que yo.

¿Te ha sido fácil alejarte del personaje?

Si estoy sola, sí. Mi esposo y mi hija viajan mucho conmigo en este momento. Tuve que entrenarme a mí mismo para no traer un personaje a casa. Pero hubo momentos, ya sea por agotamiento o por vivir en el espacio de ‘Camille’, donde había mucho insomnio, y cuando no duermo me pongo un poco ‘cuco’. Pero creo que la edad me ha servido bien en eso, donde puedo verlo y decir: ‘Bien, sé lo que está pasando. Nada está realmente mal. Solo necesito ir a trabajar y regresar a casa. Prepara la cena, haz algo a tierra’.

¿Cuán diferente fue la experiencia de ser productor ejecutivo y actuar a la vez?

Esta fue mi primera incursión en algo que produje, así que creo que aprenderé más y más, pero me encantó. Para mí es importante la experiencia laboral y la sensación de que puedes tener un efecto sobre eso. Decir ‘oye, ¿podemos tomar un descanso de 15 minutos para que los extras se puedan enfriar y tomar un helado?’. Es una pequeña cosa, pero hace la diferencia. Poder ver el panorama completo, como productor, y verlo de otra manera, ya sea a partir de conversaciones de casteo o conversaciones de guiones, se me escucha de una manera diferente y eso es agradable. A veces tenía buenas ideas y otras veces no. Fue una gran experiencia. ❧

Ficha técnica

dirección: Jean-Marc Vallée (premiado por Big Little lies y Dallas Buyers Club).

reparto: Patricia Clark (de Maze Runner), Chris Messina (The Newsroom), Eliza Scanlen(Home and Away, Elizabeth Perkins (Curb Your Enthusiasm).

transmisión: Domingos 8:00 p.m. por HBO.