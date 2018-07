​Papá de Paolo Guerrero reacciona así cuando le preguntan por Thaísa Leal

Thaísa Leal ha demostrado tener una buena relación con doña Peta, la mamá de Paolo Guerrero, pese a que la señora la tildó en un inicio como “la enamoradita”. Pero muy pocos saben cómo se lleva con su suegro.

Cuando José Guerrero fue intervenido por la prensa para que dé su opinión sobre la participación de Paolo en el Mundial Rusia 2018, no se imaginó que le preguntarían sobre la nutricionista brasileña.

El papá de Paolo Guerrero se mostró contento y orgulloso por los logros del ‘Depredador’, pero la sonrisa del rostro se borró cuando le preguntaron por Thaisa Leal.

José Guerrero no quiso dar detalles de la relación de Paolo y Thaísa y no quiso hablar de la rubia. “¿Paolo Guerrero va a formalizar con Thaisa Leal?”, fue la pregunata que le hicieron al señor que respondió de inmediato: “¿formalizar?, esa pregunta no te la puedo responder, eso es de mi hijo”.

Como dejó notar que no hablaría de la vida privada del goleador de la selección peruana, lehicieron otra pregunta. “¿Qué le desea como padre?", le preguntaron a José Guerrero. “Siempre lo mejor para mi hijo, como todo padre, lo mejor para el hijo”, añadió.