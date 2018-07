Katy Jara pide frenar la violencia a la mujer

Katy Jara se sumó a los personajes de nuestra farándula que se han pronunciado en contra de la ola de denuncias de feminicidios y agresiones contra la mujer que se vive actualmente en el país. La cantante de cumbia dejó de lado la música para alzar la voz y pedir a las autoridades leyes más severas para acabar con tantos casos de violencia hacia la mujer. "Es alarmante lo que está sucediendo. Se está haciendo costumbre en las noticias ver casos de feminicidios y esto tiene que parar de una vez antes que la violencia siga avanzando”, señaló.

"No debemos permitir que estas agresiones se normalicen, no es normal que un hombre agreda y maltrate a su pareja. Es demasiado cruel que se vean casos de mujeres que son quemadas vivas, o que son salvajemente golpeadas. Como mujer y como madre de una hija me afecta tanta maldad, por eso trato de crear conciencia desde mis redes sociales y mis conciertos. Es necesario que todos tomemos cartas en el asunto y desde nuestro lugar todos podemos ayudar a parar tanta violencia. Particularmente Me afectó mucho la muerte de Eyvi Agreda (quemada viva por su acosador) y aún así nada ha cambiado”, agregó Katy.

La también animadora de Domingos de fiesta en TVPerú se mostró presta a participar de cualquier campaña que se organice en favor de acabar con la ola de feminicidio. "Siempre doy consejos a las mujeres para que denuncien cualquier tipo de agresión, pero es necesario que las autoridades realicen campañas de ayuda y sobre todo de concientización en los cuales, podría colaborar", anotó. Mientras tanto, Katy se alista para conquistar el norte del país este martes 10 de julio pues llevará su show por primera vez a Huancabamba en Piura.

"Estoy muy emocionada de encontrarme con un público nuevo que espera mi show, voy a llevar un amplio repertorio y muchas otras sorpresas. Vamos a pasar una tarde divertida", anotó Katy Jara quien, luego de esa presentación llevará su show a Sanagoran en La Libertad el 25 de julio. “Ya estuve en Tingo María, Tocache y Santa Lucía donde tengo muchas fans mujeres, siempre digo que no deben depender de ningún hombre y jamás permitir ningún maltrato. Hay mujeres en provincias que son sumisas por eso son abusadas y agredidas, pero continuaré llevándoles palabras de aliento para que salgan adelante”, apuntó.