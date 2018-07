Korina Rivadeneira hace denuncia pública a taxi por aplicación [VIDEO]

Korina Rivadeneira publicó un video en sus historias de Instagram que dejó preocupados a su miles de seguidores y causó polémica entre ellos debido a que se sintieron identificados con lo vivido por la esposa de Mario Hart.

La guapa modelo fue víctima de lo que, según ella, ha sido un "robo sin pistola". En su cuenta de Instagram, Korina Rivadeneira contó detalles de lo que le sucedió cuando pidió un servicio de taxi por aplicación tras salir de una reunión a tardes horas de la noche.

Korina contó su mala experiencia tras pedir un taxi para regresar a su casa que estaba a unas tres cuadras. "Acabo de llegar a mi casa, he pedido un taxi Satelital para que me traigan. Literal estaba a tres cuadras, pero no me iba a venir caminando a esta hora; y me cobraron 12 soles", denunció en Instagram.

La modelo estaba indignada debido al precio que le cobró el taxista del servicio de taxi por aplicación, por ello terminó recomendando a sus seguidores que no utilicen el servicio por considerarlo abusivo con sus tarifas. El video de Instagram se ha viralizado rápidamente en las redes sociales y cuentas con miles de reproducciones.