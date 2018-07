Facundo González: "Paloma Fiuza fue mi primera novia" [VIDEO]

Difícil de creer, pero ciento. Facundo González fue recientemente entrevistado por "Choca" Mandros en el programa "Estás en todas" y sus declaraciones vienen dando de qué hablar en redes sociales.

Resulta que en esta entrevista, el integrante de Esto es Guerra terminó confesando que la garota Paloma Fiuza es su primera enamorada.

"Paloma (Fiuza) es mi primera novia. Cuando veía que una chica me gustaba un poco más de lo normal, ahí me corría", reveló Facundo González a 'Choca' Mandros.

"A mí nadie me va a manejar el horario, 'que vení', 'que dónde estás', por eso siempre fui soltero, y es por eso que me llevo tan bien con Paloma, porque no es pesada", añadió el argentino.

¿Crees es sus declaraciones? Aquí la entrevista a Facundo González.