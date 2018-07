El artista del año: ¿por qué Yahaira Plasencia no se hizo presente en la gran final?

¿Qué pasó? Yahaira Plasencia no se hizo presente en la gran final de "El artista del año" y Gisela Valcárcel explicó las razones al comenzar su programa.

"Lamento que siempre sea lo mismo. No solo depende de ella (Yahaira Plasencia), sino también de músicos y de su orquesta, pero eso ya no los habían dicho alguna otra oportunidad y teníamos entonces alguna salida y dijimos por qué no hacemos el programa temprano y vamos lanzando al aire para que Yahaira luego se fuera, pero el comité que dirige el programa dijo que no", explicó Gisela Valcárcel.

"Las reglas son iguales para todos y cada quien está aquí porque quiere estar. Debo agradecerte algo Yahaira (Plasencia) y tiene que ver con tu vida personal y de eso luego hablaremos...pueden ser tus pocos años o también puede ser la mucha experiencia que tienes en programas de competencia", sentenció la conductora de "El artista del año".

Recordemos que Yahaira Plasencia había sido salvada por el jurado de "El artista del año" para continuar en competencia y llegar a la final, pero tal parece que la salsera deseaba ser eliminada para cumplir con los contratos de su orquesta.