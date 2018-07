¿Qué dijo Christian Domínguez sobre juicio que perdió contra Karla Tarazona?

Luego que el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Chorrillos dispuso que Christian Domínguez tiene que aumentar la pensión alimenticia que le pasaba a Karla Tarazona para su hijo Valentino.

Así es, la jueza determinó que el cantante tiene los medios económicos suficientes para que pueda pasar más dinero para la manutención de su pequeño hijo. Ante esta resolución, Christian Domínguez se pronunció en declaraciones para América TV.

“Yo he sido demandado por alimentos para que todo este en un papel y no en una conciliación. Obviamente ella (Karla Tarazona) me tenía que ganar, porque si yo hubiera ganado, sería porque yo no quiero pasar un centavo”, declaró Christian a América Espectáculos.

Además, Christian Domínguez fue claro al decir que sus dos hijos recibirán lo mismo, pese a la diferencia de edades. “Es bastante considerable para un niño de dos años y una niña de diez años...Si comenzamos a ver quién tiene más necesidades, sería mi hija, pero considero que los dos merecen lo mismo", señaló.

"Le voy a dar a mi hijo, lo mismo que a mi hija. No le voy a dar un centavo más a mi hijo y ni un centavo más a mi hija. Los dos son iguales, los dos son mis hijos y a los dos los adoro y amo", finalizó.