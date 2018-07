Karen Schwarz: Estará en TV. por partida doble

Karen Schwarz, cuenta los días para el estreno de 'Yo Soy', que la regresa a Latina. "Estoy feliz de reencontrarme con amigos queridos, me gusta mucho el formato del programa y estoy segura que como todas las temporadas, será un éxito", dijo la modelo y Miss Perú 2009. Ella, además, alterna sus días con la conducción de '!En Exclusiva!', que va al mediodía y donde ella se ha estrenado como reportera.

Además, la esposa del cantante Ezio Oliva, divide su tiempo con su faceta de madre. Prueba de ello, es que en sus redes sociales, no pierde oportunidad de publicar todos los momentos que pasa con Antonia. Así, fotos, videos e historias de la pequeña, son el deleite de sus seguidores. "Me encanta porque me siguen un montón de mamás primerizas como yo y juntas aprendemos muchas cosas. Mi tiempo está dividido entre ser mamá, mi programa en Pantel y ahora en 'Yo Soy', que saldrá el 17 de julio".

Karen, se acaba de sumar a la campaña 'Peruano abriga a peruano', lidera el diseñador Genaro Rivas, que busca beneficiar a los niños y ancianos del hogar 'Madre Teresa de Calcuta' en Cusco. "El público puede ayudar, comprando una casaca 'La Nacional' y automáticamente se donará una casaca térmica al hogar. Las prendas las encuentran por Internet a través de su Fan Page: La Nacional - Genaro Rivas y en el taller de Barranco", anunció Schwarz, quien junto a Carol Reali 'Cachaza', hicieron la convocatoria. Por cierto, la brasileña, dijo que continúa con sus presentaciones de show infantil.