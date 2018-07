Michelle Soifer: “Hay que respetar la opinión de Yola Polastri”

Michelle Soifer, quien esta noche intentará alzar la copa en la final del reality que conduce Gisela Valcárcel ‘El artista del año’, dijo que respeta la opinión que tiene Yola Polastri de ella. “Hay que respetar su opinión, es válido si a ella no le gustó, no me molesta. Al contrario, me encantaría que ojalá vaya (a la final) y, de repente, la pueda sorprender”, manifestó Soifer. Yola, quien fue jurado del reality, dijo que el título del programa le quedaba grande a Michelle y que no debería ser animadora infantil.❧