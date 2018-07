Luis Miguel: fin al misterio sobre su madre

Sin duda alguna, uno de los grandes misterios alrededor de Luis Miguel es el destino de su madre. Y es que Marcela Basteri desapareció en 1986 y, desde entonces, se han tejido mil y un versiones.

Fue precisamente la serie ‘Luis Miguel’, que lanzó Netflix, la que puso sobre el tapete el polémico capítulo en la vida del famoso intérprete. Allí se ha dejado entrever que se encontraría en un sanatorio, algo que de inmediato Javier León Hererra, autor de Luis Miguel, la historia y Luis mi rey, lo ha negado.

“Lamentablemente, Marcela falleció”, ha revelado Herrera a Infobae. “Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales”, ha dicho de manera contundente.

El requerido biógrafo del ‘Sol de México’ agregó que: “No hay ningún misterio: Marcela Basteri desafortunadamente no está en este mundo, falleció, no va a aparecer. Se reencontrará con su hijo en el cielo y ya está. Por eso cuando yo veo cualquier noticia, yo creo que es remover algo que no tiene más sentido remover porque Marcela ya no está”.

Y aunque el divo ha preferido el silencio ante las palabras de Herrera, para muchos eso haría avalar la certeza de dicha versión. Herrera, incluso, dejó claro que el cantante está al tanto de todo: “Si yo pude tener acceso a la versión más fiable de los hechos tengo que dar por sentado que él también. Aparte hay otra cosa que lo invita a uno a pensar que eso fue así: el hecho de que cada vez él se fuera cerrando más su personalidad y fuera poniendo un bloque de hielo entre su vida privada y su vida profesional. Yo creo que tanto él como su hermano Alejandro son conocedores de lo que sucedió”, finalizó.

Marcela Basteri fue vista por última vez en público en Buenos Aires, el 16 de marzo de 1985, durante un recital de Luis Miguel en el Luna Park. Meses después, viajó a España y se encontró con su esposo Luisito para firmar unos documentos. Desde entonces, no se supo nada más de ella.

¿LA ÚLTIMA CARTA?

Según ‘Luis Miguel, la serie’, Marcela le habría escrito una carta a su padre, donde revelaba lo infeliz que era al lado de Luis Rey. “Luis me ha dicho de ir a Los Ángeles con Alex y con Sergio, a un apartamento solos, la idea no me gusta, pero al menos puedo estar cerca de Micky”, expresa la misiva.❧