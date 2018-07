Salma Hayek rinde tributo a Frida Kahlo con creativa imagen

Happy birthday 🎂 to my beloved Frida. ❤️💙💋🦋🌹🌈feliz cumpleaños a mi Frida adorada. Thank you Mary for creating this image @salmahayekofficialfanpage #fridakahlo #art

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Jul 6, 2018 at 5:02am PDT