Ariana Grande defiende a su novio tras broma sobre atentando en Mánchester

Ariana Grande salió al frente a defender a su prometido Pete Davidson, después de que éste hiciera una desatinada broma sobre el trágico atentado terrorista en Mánchester que se cobró la vida de 22 personas y dejó 50 heridos el pasado 22 de mayo en unos de sus conciertos.

Cabe recordar que el comediante bromeó al decir que el ataque en la ciudad de Mánchester le había ayudado a Ariana Grande a ganar popularidad, comparando su fama con la de Britney Spears al decir: “Britney Spears no tuvo un ataque terrorista en su concierto.

Tras ello, los fans de la estrella de música y loas familiares de las víctimas arremetieron contra Pete Davidson, y lo tildaron de “enfermo” y con “un mal gusto”.

Hasta el momento, Ariana Grande había preferido mantenerse al margen de la polémica, pero ahora rompió su silencio e hizo referencia a las desafortunadas palabras de su prometido, luego de que un fan le reprochara que aún siguiera apoyándole.

“Respeto a Ariana y quiero que sea feliz, pero ella estaba destrozada tras el atentado de Mánchester, así que no entiendo por qué sigue con Pete. Que sí, que esa broma es de hace tiempo, pero no es divertido, es grosero. Eso es lo que opino”, escribió en Twitter uno de los fans de la cantante, quien no dudó en responderle.

“Esto ha sido muy duro y conflictivo para mi corazón. Él usa la comedia para ayudar a la gente a sentirse mejor sobre lo jodidas que son las cosas en este mundo. Todos lidiamos con los traumas de manera diferente. Yo, por supuesto, no creo que fuera divertido. Fue hace meses y su intención no era/es mala, pero sí que fue desafortunado (el comentario)”, dijo la cantante en Twitter.

this has been v tough & conflicting on my heart. he uses comedy to help ppl feel better ab how f-ed up things in this world are. we all deal w trauma differently. I of course didn’t find it funny. it was months ago & his intention wasn’t/ is never malicious but it was unfortunate