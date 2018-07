Lo que verdad importa, una película con magia

Lo que de verdad importa es una entrañable película española, alabada por la crítica y que se ha convertido en el primer largometraje internacional que destina el 100% de sus beneficios a causas sociales. Perú no es la excepción, y lo recaudado será para la Liga Contra el Cáncer y FUNDADES. La dirección recae en Paco Arango y se estrena este 19 de julio.

La película cuenta la historia de Alec (Oliver Jackson Cohen), un ingeniero mecánico incapaz de poner en orden su vida. En medio de su lucha por comprender su nueva realidad, una adolescente con cáncer le mostrará el camino.

Lo que de verdad importa es una película optimista.

Sí, es así, tal cual. Yo llevo casi 20 años como voluntario en el Hospital Niño Jesús de Madrid y allí he visto tantas lindas historias que muchos no creerían. Siempre quise contar la historia de un hombre que tiene el don de curar y no lo hace. El mensaje es que la curación existe y a veces está en el alma, no en el cuerpo. Allí empieza todo, muchas veces en la actitud. Es una película familiar que te sacará una lagrimita, pero saldrás con ganas de abrazar a alguien. El mensaje es que la magia existe.

¿Qué te motiva a realizar películas y donar toda la taquilla?

Yo tengo mucha fe, creo que hay una vida después de esta. Me abruma pensar que Dios me ha dado tanto: una familia, no he pasado hambre, tengo salud, he cumplido mis sueños profesionales (ha sido cantante) y de otro lado hay niños enfermos, con cáncer, que mueren en la guerra. Mi motivación es dar mis fuerzas y salud, y antes de morir diré que intenté ayudar al prójimo y cumplí todos mis sueños.

¿Cuál fue el momento en el que cambia tu vida?

Era cantante y luego estudié cine. Me iba a casar y cuando de pronto acabó el noviazgo, decidí crear mi productora y gracias a Dios, desde entonces, todo ha sido un éxito. En el voluntariado conocí a un niño con cáncer y le dije ‘tengo que contar lo que veo aquí’, que lejos de tristeza, hay mucha alegría, eso provocó mi primera película, Maktub (que tuvo tres nominaciones al Goya).

¿Qué estás filmando ahora?

Los Rodríguez y el más allá. Una comedia, trata de una familia que un día descubre que el difunto abuelo dejó en el sótano una puerta cósmica hacia otro planeta. Actúan: Geraldine Chaplin, Rossy de Palma, Mariana Treviño, Omar Chaparro, entre otros.

Crees mucho en Dios.

No creo en Dios, trabajo para él.