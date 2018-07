Maite Perroni: “Voy a armar una fiesta urbana”

Ya instalada en Lima, a donde llegó para ofrecer su concierto en dos fechas, la cantante mexicana Maite Perroni tuvo un encuentro con la prensa peruana y se pronunció acerca de la ola de feminicidios que se vive en el país y en distintas partes del mundo.

“Creo que las manifestaciones o campañas que ayudan a la mujer no pueden parar, pero denunciar siempre es importante, nadie tiene por qué ser víctima de abuso. Lo más importante es crear conciencia como sociedad, apoyarnos y empezar desde casa a sembrar valores de respeto, tanto para hombres como para mujeres”, dijo la artista.

La intérprete, que regresó a nuestro país después de 13 años de ausencia, adelantó lo que ofrecerá en su show este sábado en la discoteca XBio en Lince y el domingo 8 en el C.C. Bolívar en Pueblo Libre.

“Será un show variado, voy a armar una fiesta urbana, luego nos vamos por el pop y la bachata, y continuaremos con lo urbano. Me voy a pasear por los distintos géneros a los que me he acercado”.

Antes de finalizar este encuentro también con sus fans, Maite recordó su paso por el grupo RBD. “Extraño lo que representaba, un movimiento generacional tan fuerte que nos dejó lindos recuerdos que están en mi corazón. Sé que el público está a la espera de un reencuentro de RBD, pero lo veo difícil porque cada quien está en sus proyectos personales”, puntualizó.❧