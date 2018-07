Lollapalooza Chile 2019 ya tiene fechas: 29, 30 y 31 de marzo

La novena edición del festival Lollapalooza Chile se celebrará los días 29, 30 y 31 de marzo del próximo año, anunció la organización de uno de los eventos musicales más importantes de ese país, en su página oficial.



Por segundo año consecutivo, el encuentro se extenderá durante tres días en varios escenarios que ofrecerán espectáculos simultáneos, todos desplegados en el Parque O'Higgins, de Santiago, convertido ya en un emplazamiento tradicional de la actividad.

Las venta de entradas comenzó el 30 de julio y los boletos están disponibles a través de Punto Ticket y de forma presencial en locales de las cadenas Tiendas Hites, Audiomusica y Cinemark habilitados de todo Chile.

También, por primera vez, con la entrada de un banco local al auspicio del evento, creado en 1991 por Perry Farrell, se venderán boletos en cuotas y sin interés, anunció la organización.



En la octava edición del Lollapalooza Chile, el pasado marzo, debutó la modalidad de tres días de música ininterrumpida en siete escenarios y más de cien artistas en el cartel, entre los que destacaron las bandas estadounidenses de Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers.

También pasaron por Santiago Imagine Dragons, Lana del Rey y el grupo LCD Soundsystem, The National y tuvo su debut como solista Liam Gallagher, excantante de Oasis, presentando su álbum "As you were".



En ediciones anteriores los chilenos pudieron disfrutar de Metallica, Duran Duran, Florence + The Machine, Robert Plant y David Byrne, entre otros. Fuente: EFE