Melissa Paredes confiesa que sufrió agresión física por parte de su ex

Melissa Paredes se ha convertido en una de las jóvenes promesas de la actuación después del éxito de la telenovela ‘Ojitos hechiceros’, sin embargo, no todo ha sido felicidad para la modelo pues en un momento sufrió de agresión por parte de una de sus exparejas.

La exreina de belleza contó que permitió la agresión en dos ocasiones, pero felizmente reaccionó a tiempo para frenar los maltratos. "Me agredieron físicamente y yo lo permití un par de veces hasta que dije, 'hay algo que está mal, y esa soy yo', y terminé esa relación" , reveló Melissa Paredes.

Además, Melissa Paredes señaló que muchas veces las mujeres también se convierten en agresoras, al calificarla o atacarla con insultos por su condición de humilde o imperfecciones.

"Siento que hay muchos problemas en las mujeres. Las mujeres se atacan entre sí. Por ejemplo, a mí me atacan horrible en redes sociales, me hacen leña. Y creo que eso es porque algunas mujeres envidian, se creen menos, tienen el autoestima muy bajo, no se valoran; y, entonces, permiten que los hombres se crean superiores a ellas. No les demos ese poder. Mujer, no permitas que te agredan, empieza por quererte, respetarte y valorarte”, dijo Melissa Paredes.

Finalmente, comentó que los comentario ya no le afectan por el contrario le hacen fuerte. “Al inicio, ahora ya no. Ya me acostumbré a que por las redes la gente critique a todos y por todo. Si no das pecho a tu hija, te critican; si sales con una minifalda, te critican; si eres mujer y no sabes cocinar, te critican. Recuerdo que cuando se anunció que sería actriz me empezaron a criticar sin que saliera aún algún capítulo de la novela. Y ahora ya no contesto por Instagram porque no tengo tiempo, pero Rodrigo sí se indigna porque no solo me atacan a mí, también a Mía”, comentó.

Melissa Paredes estará como invitada en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' junto a su progenitora.