Luis Miguel: Izan Llunas revela cómo fue su relación con su padre en la ficción

Desde que se estrenó la serie en Netflix, el pequeño Izan Llunas, se ha robado los ojos de la crítica y los halagos de los televidentes. El talento, no hay duda, es heredado. Nieto de José Gómez Romero, más conocido como Dyango y además hijo de Marcos Llunas. Para muchos, el futuro del muchacho, está en la música y la actuación. "Cantó antes de hablar" ha dicho su popular papá, en más de una entrevista. El año pasado, su heredero logró impresionar con su voz en el reality español 'La Voz Kids'. Ante su actuación, el juez Antonio Orozco, comentó extasiado: "Este niño tiene algo… será grande, escúchenme. Me gusta su voz". El resto, es historia.

"Este papel en la serie fue como empezar mi carrera. ¡Es Luis Miguel! Es muy fácil decirlo, pero interpretarlo no fue tanto. Es un ídolo. Estoy halagado por haber sido elegido. No lo he conocido, pero me invitó a su concierto y fui con la producción", ha contado al diario boliviano El Deber en exclusiva desde Ibiza, el adolescente de 13 años, recordando que hizo buenas migas con su padre (en la ficción), Óscar Jaenada, que encarna a Luis Rey. "Él fue mi guía. Aprendí muchísimo de él. Es muy buena persona", contó.

Izan no solo se parece físicamente a Luis Miguel de ese entonces, sino también tiene un registro de voz muy similar, y su padre también es su mánager. Aunque, según reveló, Marcos Llunas "no es tan duro", como el padre de Luis Miguel, que se ha ido ganando el desprecio de miles de televidentes. "Admiro a mi padre. Cuando sea grande quiero ser como él. Es estricto conmigo, pero también muy divertido y me apoya en todo", dijo el pequeño actor, quien agrega que aún no tiene ofertas para actuar "pero se habla de una segunda temporada". Este 10 de julio, iniciará una gira como cantante que culminará el 8 de agosto. "Más adelante me gustaría componer canciones, como las de Bruno Mars, Camila Cabello, J Balvin y The Weeknd", adelantó.