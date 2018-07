The Black Keys: confirman muerte de Richard Swift con emotivo mensaje

Se pronunciaron en la red social Facebook. En la mañana del miércoles 4 de julio se confirmó la muerte del músico y productor musical estadounidense Richard Swift, de 41 años, quien cobró protagonismo en la industria de la música indie por su apoyo a nuevos talentos.

Los miembros de la banda The Black Keys, a la cual perteneció por algunos años, se manifestaron a través de la red social Facebook para confirmar la noticia de su muerte. Ellos compartieron una fotografía en blanco y negro de Richard Swift con la siguiente descripción: “era la persona más divertida que hemos conocido, uno de los músicos más talentosos con los que hemos trabajado y nos sentimos tan honrados de haberlo conocido. Descansa en paz, Richard".

Los seguidores de la banda The Black Keys también se hicieron presentes en los comentarios de la publicación realizada en Facebook. Se invocó a los fanáticos y medios de comunicación que no especulen sobre las razones de su fallecimiento, ya que en un primer momento lo relacionaron a un suicidio.

Hasta el momento no se ha confirmado la razón de la muerte de Richard Swift, quien también formó parte de bandas indie como The Arcs y The Shins. Se precisó que hace unos meses se realizó una colecta para poder ayudarlo y a su familia en el pago de unas cuentas que se habían sumado producto se su internamiento en un hospital.

En la red social Facebook lo han recordado con sus presentaciones más impactantes, en las cuales podemos verlo luciéndose en la percusión y en los teclados.