Laura Bozzo: piden que conductora se vaya de México tras victoria de AMLO

Luego que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones en México, decenas de mexicanos le recordaron a la conductora Laura Bozzo la promesa que hizo hace unos días al decir que se iría del país azteca si salía electo el candidato del partido de Morena.

A través de Twitter, usuarios le recordaron su promesa a la conductora y no dudaron en preguntarle cuándo se iría de México.

“¿A qué hora se va Laura Bozzo de México?”, “Ya váyase señora”, “Ya señora, es hora de hacer sus maletas y partir de este hermoso país, para el cual usted no aporta nada [...]”, “Sr Lopez Obrador por favor como parte de su gobierno puede correr a Laura Bozzo del país”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los mexicanos.

Como era de esperarse, Laura Bozzo no se quedó callada y no dudó en responder los mensajes fiel a su estilo.

“Jamás dije algo así porque la política no es mi tema y como declaré en los medios, le deseo lo mejor al ganador. Que cumpla sus promesas porque el pueblo está harto de la corrupción, la impunidad y la inseguridad”, le respondió Laura Bozzo a un usuario.

Ante la ola de mensajes que recibía, Laura Bozzo siguió respondiendo pero ya con palabras subidas de tono. “Soy de palabra pin… pen... y mi palabra siempre fue clara de México jamás me iré y si no te gusta a llorar al río”.

Quien eres tú para decirme que me vaya y por qué?? Tú no sabes nada de mi ni de las cosas que he hecho!!una pena que juzgues y discrimines o apoyas que a los mexicanos los voten de usa por no haber nacido allá ? Patético