Yola Polastri, llega a final de 'El Artista del Año', como una rigurosa jurado

Considerada la conductora infantil, más representativa de la televisión peruana, Yola Polastri, estará este fin de semana en la final de 'El Artista del Año', donde será parte del jurado especial, junto a otras personalidades. "Voy a evaluar voz, baile y actuación, me gusta la perfección; pero, sobre todo, voy a evaluar lo que éste me haga sentir. Lo más importante son las emociones que surjan en mí mientras vea la presentación del artista. Si no me hace sentir nada, entonces no me impresiona. A mí no me impresiona si uno de los participantes se da tres vueltas en el aire", ha dicho de manera clara y franca.

La popular 'Chica de la tele', además, ha opinado sobre las desafinaciones, que se han venido escuchando en las últimas ediciones de esta primera temporada en el reality que conduce Gisela Valcárcel. " El participante debe dar las notas precisas, no puede desafinar, y las que no tengan talento para eso, mejor que no concursen en este show... A Milett Figueroa la escuché y me parece que es una cantante con una voz mediana, que con un poco de clases podría mejorar", dijo la animadora infantil, con 46 años de vida artística.